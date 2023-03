Britisk regering lander aftale med strejkende sundhedssektor

Den består blandt andet af en lønstigning på fem procent fra næste år.

Den inkluderer desuden en to procents stigning af lønnen i det indeværende år og en engangsbonus på mindst 1250 pund per person. Det svarer til 10.600 kroner.

De største fagforeninger har torsdag sagt, at de anbefaler, at deres medlemmer stemmer ja til aftalen. Blandt dem er Royal College of Nursing (RCN), der repræsenter blandt andet sygeplejersker og jordemødre.

RCN’s medlemmer strejkede i december for første gang nogensinde.