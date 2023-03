Torsdag befandt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sig i sin politiske skæbnestund.

I lyset af lammende strejker og massive protestbølger indledte hans regering fra morgenstunden sidste stød for at stemme sin stærkt kontroversielle pensionsreform gennem det franske parlaments to kamre.

I sidste øjeblik endte Macron-regeringen dog med at tage en opsigtsvækkende beslutning, der kan ryste fransk politik.