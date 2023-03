Vrede landmænd står til at pløje politisk landskab i Holland op

Det viser exitpolls, skriver nyhedsbureauet AFP. Valget fandt sted onsdag.

Partiet, der er stiftet for mindre end fire år siden, ser ud til at vinde flest sæder i det hollandske senat. Det har lovet at udfordre Ruttes planer om at nedbringe udledningen af nitrogen, som efter planen kan ske ved at nedlægge dele af landbruget og reducere kvægproduktion i landet.

- Hvad sker der her? Vi vidste virkelig, at vi ville vinde, men det her er ubeskriveligt, lyder det fra partileder Caroline van der Plas til det hollandske public service-medie NOS.