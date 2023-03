EU vil øge adgang til strategisk vigtige grønne teknologier

Til sammenligning vil den danske regering i år eksempelvis sætte gang i et stort udbud af havvind, der samlet set er på ni gigawatt.

Målene for tempoet i godkendelserne kan nå at ændre sig i det endelige udspil, som EU-Kommissionen vil fremlægge. Men grundlæggende ser Dansk Industri (DI) positivt på hurtigere afklaring til virksomhederne.

- Det har virkeligt været efterspurgt, siger DI’s europapolitiske chef, Rikke Wetendorff Nørgaard.

Hos DI er der dog bekymring for den måde, EU-Kommissionen vil sætte tempoet i sagsbehandlingen op på.

Det skal ske ved, at en virksomhed ansøger om at gennemføre et såkaldt Net Zero Resilience Project. Det vil sige, at man ansøger om at gennemføre et projekt, som ligger inden for de strategisk vigtige grønne teknologier, som EU ønsker at øge andelen af.

Eller sagt med andre ord: Man skal først søge om at blive godkendt for at få adgang til de hurtigere godkendelser.

- Det kan godt lyde lidt kafkask. Vi er i hvert fald bekymret for, om man skaber nye og langvarige processer for godkendelse af Net Zero-projekter.

- For hastighed og gennemsigtighed er så afgørende. Det er det, amerikanerne er lykkedes med i deres setup. Det er let at tilgå og intuitivt at forstå, siger Rikke Wetendorff Nørgaard.