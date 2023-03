Strejken varer i et døgn, og der kan første ventes nyheder fra midnat natten til torsdag. Og torsdag vil aviserne være uden nyheder. Det oplyser journalisternes fagforening.

- Tavshed i 24 timer for de 57, lød det på in.gr, der er en af Grækenlands mest populære nyhedsportaler.

Togulykken natten til den 1. marts skete på togstrækningen fra Thessaloniki til Athen. En stationsforstander i Byen Larisa er under anklage for at have sendt et passagertog og et godstog ind på samme spor fra hver sin retning. Her kolliderede de frontalt med stor kraft.