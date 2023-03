EU vil overvåge de ydre grænser og hjemsende flere asylansøgere

Derfor har EU-landene efterspurgt udspil, der kan styrke bevogtningen af de ydre grænser og sikre hjemsendelse af flere afviste asylansøgere.

De seneste uger har dog også været skæmmet af flere drukneulykker i Middelhavet. Ud for Libyens kyst og ud for den italienske kyst er både med migranter kæntret, og mere end 100 mænd, kvinder og børn skønnes at være druknet i de to ulykker.

I udspillet lægger EU-Kommissionen derfor op til, at styrke samarbejdet om eftersøgning- og redningsaktioner mellem EU-landene. Men det vil formentlig ikke være nok, erkender Ylva Johansson.

- Jeg må være ærlig at sige: Så længe folk søger til EU via Middelhavet, så vil der være personer, som mister livet. Hvis vi skal forhindre det, så skal vi stoppe folk, inden de går ned i usikre både i dårligt vejr.

- Og vi må sikre legale veje til migration. Det er den eneste løsning, siger Ylva Johansson.

Hun fastslår, at EU har ”brug for” legal migration for at sikre flere personer på det europæiske arbejdsmarked.