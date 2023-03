Luise blev fundet død dagen efter i et skovområde nær sit hjem.

- Barnet døde som følge af adskillige knivsår og den medfølgende blodmangel, siger anklager Mario Mannweiler på et pressemøde.

Pigerne på 12 og 13 år er kommet med ”udtalelser om sagen og indrømmede til sidst at have begået forbrydelsen”, oplyser anklageren.

Pigerne kendte den dræbte 12-årige pige, tilføjer Mario Mannweiler.

Han har ikke givet yderligere oplysninger om sagens omstændigheder.

Det skyldes særligt alderen på de to piger, der efter tysk lovgivning er for unge til at blive holdt ansvarlige for deres handlinger.