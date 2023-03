Kommissionen understreger, at det ikke bliver op til medlemslandene selv at vurdere, hvornår der er tale om en krise. Der vil være faste kriterier, som situationen skal leve op til.

Ud over at sikre forbrugere bedre skal den foreslåede reform gøre det mere attraktivt at investere i vedvarende energi. Samtidig skal de europæiske virksomheders konkurrencekraft styrkes.

Det skal blandt andet ske ved at sikre, at mindre virksomheder på samme måde som de store kan indgå langsigtede kontrakter for deres elforbrug.