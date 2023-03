Tyskland danner alliance mod udfasning af forbrændingsmotorer

Dermed er EU’s største lande splittet. Frankrig og Spanien er nemlig blandt de EU-lande, som ønsker at sige farvel til forbrændingsmotorerne fra 2035.

Både Frankrig og Spanien er bilproducerende lande. De står nu sammen med mindre lande som Danmark, der allerede har forpligtet sig til at reducere CO2-emissionerne fra personbiler.

- Vi er klar til at kæmpe for det. At forsinke vil være en miljømæssig fejltagelse, og jeg mener også, at det er en økonomisk fejltagelse, sagde Frankrigs økonomiminister, Bruno Le Maire, til mediet France Info mandag.

Udtalelsen faldt forud for mødet i Strasbourg, som ikke havde deltagelse af en fransk minister.