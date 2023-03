Korrupt norsk betjent løslades fra 21-årig fængselsdom

Hun skal mandag eftermiddag hente Eirik Jensen fra fængslet.

Jensen er blandt andet dømt for at have hjulpet narkobagmanden Gjermund Cappelen med i årevis at smugle store mængder hash ind i Norge.

Sagen mod ham har været en opsigtsvækkende og længerevarende affære.

Han blev oprindeligt idømt 21 års fængsel i 2017.

Sagen blev dog anket, og i 2019 nåede en jury frem til, at han ikke kunne kendes skyldig i at have medvirket i narkosmugling.

Et jurymedlem fortalte dengang til NRK, at seks jurymedlemmer havde stemt for at finde Jensen skyldig. Det var én færre end de påkrævede syv.

Glæden var da også kortvarig for Eirik Jensen. Kun en times tid efter juryafgørelsen blev den tilsidesat af de juridiske dommere. De fastslog, at Jensen ”utvivlsomt er skyldig efter tiltalen om hashsmugling”.