Britiske læger strejker: Det betaler sig bedre at servere kaffe

De godt 14 pund svarer til knap 120 kroner.

De strejkende er såkaldte juniorlæger. Det er en kategori af læger, der ikke er erfarne specialister, men som stadig kan have årtiers erfaring.

De tre dages varslede strejke er deres længste nogensinde.

Storbritannien har siden sidste år været ramt af adskillige strejker blandt alt fra sygeplejersker og ambulanceansatte til advokater og havnearbejdere.

Årsagen er særligt stigende leveomkostninger.

En af mandagens strejkende er nyuddannede Becky Bates.

- Jeg troede, at når jeg blev læge, så ville jeg kunne opnå økonomisk uafhængighed. I stedet er jeg stadig fuldstændig afhængig af andre.

- Med mine studielån, kreditkort og personlige lån har jeg forladt lægestudiet med en gæld på over 100.000 pund (843.000 kroner), og min løn gør mig ikke engang i stand til at betale for at få repareret min bil, siger hun til AFP.