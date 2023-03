Tysk politi udelukker kvindelig hjælp under gidseltagning

En 20-årig mand, som mistænkes for at stå bag en timelang gidseltagning på et apotek i den tyske by Karlsruhe fredag, handlede alene.

Det fastslår tysk politi lørdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Udmeldingen kommer, efter at politiet i første omgang oplyste, at det var uvist, om gerningsmanden handlede alene.