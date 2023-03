Fransk overhus godkender pensionsreform til lyden af protester

Reformen er uhyre upopulær i Frankrig og har især i den seneste uge været grobund for store protester mod Macrons regering.

Hundredtusindvis af demonstranter har i løbet af lørdag været på gaden for at give udtryk for deres utilfredshed. Flere fagforeninger udtrykte håb for, at de stadig kunne nå at presse den franske regering til at droppe reformen.

Elisabeth Borne, den franske premierminister, er ikke desto mindre glad for, at reformen nu er rykket et skridt nærmere fransk lovgivning.

- Et stort skridt er blevet taget, siger hun lørdag aften.