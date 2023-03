67 millioner år gammelt t-rex skelet skal bortauktioneres

Et 67 millioner år gammelt skelet af en tyrannosaurus rex vil blive bortaktioneret i Schweiz i april.

Det oplyser det schweiziske auktionshus Koller International Auctions lørdag på sin hjemmeside.

- For første gang i Europa og for kun tredje gang på verdensplan vil et helt skelet af en tyrannosaurus rex i exceptionel stand blive udbudt på en auktion, skriver auktionshuset.