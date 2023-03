Vrede fagforeninger samler hundredtusinder i protest mod Macrons reform

- Landets ledere kan ikke længere fornægte denne sociale bevægelse, siger lederen af CFDT, Laurent Berger.

I den forgangne uge har præsidenten to gange afvist fagforeningers forespørgsel om at holde et møde.

De håber, at han kan overbevises om at trække forslaget tilbage i sin nuværende form.

Macrons afvisning af at mødes med fagforeningerne har gjort dem ”meget vrede”, siger Philippe Martinez, der er chef for den stærkt venstreorienterede fagforening CGT.

- Når der er millioner af mennesker i gaderne, når der er strejker, og vi ikke får andet end tavshed fra den anden side, begynder folk at spørge sig selv, hvad de mere skal gøre for at blive hørt, siger Martinez.

Han mener, at spørgsmålet om at hæve pensionsalderen med to år bør sendes til folkeafstemning.