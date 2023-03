Strejke kan lamme flytrafik i Berlin og Hamburg mandag

Også i Hamburg, Bremen og Hannover er lufthavnene ramt af strejke.

Årsagen skal findes i en langvarig strid om betaling for arbejde om natten samt i weekender og på helligdage.

- Verdi opfordrer til, at man giver en passende løn til sikkerhedspersonale, der arbejder på ubekvemme tidspunkter, skriver Verdi i en udtalelse.

Fagforeningen peger på, at tillæg for at arbejde om natten, i weekender og på helligdage ikke har ændret sig siden 2006.

Forhandlinger om at forhøje tillæggene har stået på i ti år, skriver Verdi.