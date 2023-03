Gidseltager anholdt på apotek i Karlsruhe

En eller flere personer havde fredag eftermiddag og aften taget et antal gidsler på apoteket.

Avisen Stuttgarter Zeitung erfarede tidligere fredag aften, at der var fremsat krav om flere millioner euro for at slippe gidslerne fri.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor avisen havde oplysningen fra.

Politiet var i kontakt med den formodede gidseltager, skrev dpa.

Men umiddelbart ville politiet på det tidspunkt ikke bekræfte, om der eventuelt var fremsat et krav om løsepenge.

Det er uklart, om der er tale om mere end én gidseltager.