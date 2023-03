Paludan er sigtet for folkehetz og overgreb mod tjenestemand

Rasmus Paludan er i Sverige blevet sigtet for at have ført hetz mod en folkegruppe samt for overgreb og fornærmelig tiltale mod tjenestemand.

Det skriver avisen Expressen fredag.

Rasmus Paludan nægter sig over for avisen skyldig i alle forhold.

Forholdene skulle være sket i forbindelse med en koranafbrænding i Skånegården i Malmø 16. april 2022.