Ukraine mistænker sine egne efter ødelæggelse af verdens største fly

- Vi foretager en retfærdig efterforskning af sagen. De, som har hjulpet fjenden med at ødelægge et af Ukraines symboler, fortjener en passende straf, siger Vasyl Maljuk, chef for SBU, i en udtalelse ifølge Reuters.

Hvis de bliver dømt, risikerer gerningsmændene op til 15 år i fængsel.

Flyet, også kaldet ”Drøm” eller ”Mriya” på ukrainsk, blev oprindeligt bygget i slutningen af 1980’erne og vejede omkring 705 ton.

- Vi kommer helt sikkert til at bygge et nyt fly, for ”drømmen”, ligesom Ukraine, kan ikke destrueres, siger Vasyl Maljuk.

Det var 84 meter langt, målte 18,1 meter i højden og havde et vingefang på 88,4 meter.

Formålet med flyet var oprindeligt at transportere en sovjetisk rumfærge, men det blev senere til et almindeligt fragtfly.