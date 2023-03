En dramatisk politiaktion stoppede torsdag aften et masseskyderi på et møde for Jehovas Vidner i Hamborg, hvor et tidligere medlem af menigheden var gået amok med skydevåben.

Skytten dræbte syv af de tilstedeværende og begik efterfølgende selvmord.

Der er tale om 35-årig mand, der efter tysk praksis kun omtales med fornavn og initial, som Philipp F. Ifølge tyske medier kom han fra en stærkt religiøs familie og var uddannet driftsøkonom. Han havde tidligere været medlem af trossamfundet, som han forlod for ca. halvandet år siden, lød det fredag på et pressemøde.