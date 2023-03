EU vil reducere energiforbruget med 11,7 procent inden 2030

Det oplyser EU-Rådet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen skal nu behandles af EU-ambassadørerne fra alle medlemslande samt et udvalg i EU-Parlamentet.

På forhånd havde parlamentet ønsket et besparelsesmål på 14,5 procent i 2030, mens medlemslandene håbede på 9 procent. EU-Kommissionen havde foreslået 13 procent.

Den nye aftale om energieffektivitet har til formål at øge energibesparelserne i EU-landene.

Der findes mange metoder til at effektivisere et lands energiforbrug. I Danmark sker det blandt andet gennem fjernvarme og afgifter, der giver større incitament til at bruge mindre energi.