Skudepisode i tysk kirke - flere personer er blevet dræbt

Ifølge mediet Wetterauer Zeitung blev der åbnet ild mod et lokale tilhørende Jehovas Vidner.

Politiet har opfordret borgere til at undgå området. Der skulle ifølge de tyske medier Bild og RTL være blevet udsendt en advarsel om ”ekstrem fare”.

Meldingen om skudepisoden kom omkring klokken 21 torsdag aften.

Baggrunden for skyderiet er endnu uklar.

Omkringliggende hospitaler er ifølge tyske medier i alarmberedskab.

En journalist fra dpa på stedet oplyser, at redningsarbejdere bærer folk ud af bygningen, som tilhører Jehovas Vidner.

- De døde har alle skudsår, siger en talsmand for politiet.

Sikkerhedskilder oplyser til dpa, at skyderiet anses for at være en ”isoleret hændelse.”