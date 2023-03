Rusland: Missilregn er hævn for ukrainsk terrorangreb

Ifølge det russiske forsvarsministerium var angrebet et svar på, hvad Rusland selv betegner som et ukrainsk terrorangreb i den russiske Bryansk-region sidste uge.

Ifølge Rusland blev to civile dræbt i hændelsen, som Ukraine beskylder Rusland for at have iscenesat som en falsk flagoperation.

Ruslands forsvarsministerium siger, at man blandt andet brugte hypersoniske Kinzjal-missiler ved angrebet torsdag morgen.

Missilerne ramte blandt andet dronebaser, Ukraines ammunitionsproduktion, oplyser de russiske myndigheder.