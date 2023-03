EU-forbrugere har skåret næsten 20 procent af gasforbruget væk

Hun understreger dog, at energisituationen fortsat vil være omfattet af usikkerhed i år og næste år.

Selv om gasprisen nu er på det laveste niveau i halvandet år, så står EU-landene snart over for at skulle genopfyldte gaslagrene, så de gradvist bliver klar til næste vinter.

Derfor foreslår EU-Kommissionen, at man også i år fastholder målet om fortsat at holde gasforbruget 15 procent lavere end før krigen. At der investeres mere i grøn energi og at man fortsætter arbejdet med at sikre gas fra andre leverandører end Rusland.