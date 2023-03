Strøm genoprettet på ukrainsk atomkraftværk efter russisk missilregn

Strømmen på Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja, er torsdag blevet genoprettet.

Det siger Ukraines svar på Energinet, Ukrenergo, torsdag eftermiddag dansk tid ifølge Reuters.

Det sker, efter at et russisk missilangreb over dele af Ukraine tidligere på dagen havde afbrudt kraftværkets nettilslutning.