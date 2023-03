I de tidlige morgentimer torsdag slog Rusland til igen.

Fra krigsskibe, bombefly, kampfly og landanlæg fløj over 80 missiler og droner mod mål i hele Ukraine. Nogle blev skudt ned, men mange nåede frem. I Lviv blev fire civile meldt dræbt, og i Kyiv og adskillige andre regioner blev energi-infrastruktur ramt, mens Rusland påstod, at udelukkende militære mål blev ramt, og kaldte angrebet gengæld for et mindre angreb i Brjansk-regionen for en uge siden.