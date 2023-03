Russiske angreb har ramt flere ukrainske regioner

Stifteren af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, sagde onsdag morgen, at gruppen havde taget kontrollen med den østlige del af byen.

Men sent onsdag sagde det ukrainske militær, at det var lykkedes med at presse intense russiske angreb tilbage i Bakhmut.

- Fjenden fortsatte sine angreb og har ikke vist tegn på at ville stoppe forsøget på at storme byen, skriver en ukrainsk general på Facebook.

- Vores forsvarere afviste angreb på Bakhmut og de omkringliggende områder.

Ukrainske militærfolk og politiske ledere taler nu om, at de skal holde fast i deres positioner i byen og forsøge at påføre fjenden så mange dødsfald som muligt for at hæmme deres evne til at kæmpe.