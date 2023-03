Ukrainsk forsvarsminister afviser rolle i Nord Stream-eksplosioner

Avisen The New York Times skrev tirsdag, at amerikanske embedsfolk har set efterretninger, der tyder på, at det er en proukrainsk gruppe, der stod bag sprængningerne.

Det er Oleksij Reznikovs udtalelser altså i tråd med, da de embedsfolk, som avisen har talt med, siger, at der ikke er noget, der peger på, at præsident Volodymyr Zelenskyj eller hans topfolk har været involveret i operationen.

Heller ikke at ukrainske embedsfolk skal have beordret sabotagen.

Det er småt med detaljer i The New York Times’ historie. Men det fremgår, at de nye efterretninger peger i retning af, at det var modstandere af Ruslands præsident, Vladimir Putin, som stod bag.