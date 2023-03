Her fortæller anonyme amerikanske embedsfolk, at de har set efterretninger, der antyder, at en proukrainsk gruppe står bag.

Onsdag siger Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, at sprængningerne af Nord Stream 1 og 2 også kan være en såkaldt false flag-operation, der er iscenesat for at skyde skylden på Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begrebet falsk flag bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

I artiklen fra The New York Times er der ikke detaljer om karakteren af efterretningerne, hvordan det er indsamlet, og hvor stærke beviser der er tale om.

Embedsmændene siger dog, at der ikke er beviser på, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, eller nogen fra den ukrainske regering er involveret.