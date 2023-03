Wagner-chef hævder at have kontrol over det østlige Bakhmut

- Alt øst for floden Bakhmutka er fuldstændig under Wagners kontrol.

Reuters har ikke kunnet bekræfte, at Wagner-gruppen har kontrol over byen.

Prigozjin har tidligere fremsat påstande om succes på slagmarken, der ikke var sande.

Han har også kritiseret russiske forsvarschefer og generaler og blandt andet forlangt, at der sendes mere ammunition til Wagner-styrkerne.

Tirsdag udpegede Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, Bakhmut som en nøgleby for Rusland.

- Den her by er vigtig for de ukrainske styrkers evne til at forsvare sig i Donbas. At erobre den vil tillade yderligere offensive operationer dybt bag de væbnede ukrainske styrkers forsvarslinje, sagde han.