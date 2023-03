De ville bare af med østeuropæerne: »Nu står vi bare med et langt større problem«

Samantha Trinder er på alle måder en succeshistorie.

Både når det handler om indvandring, og når det handler om at kreere noget helt særligt og originalt – et boutique hotel i verdensklasse – som tilmed har skabt masser af arbejdspladser.

Men samtidig med at Storbritanniens konservative premierminister Rishi Sunak i denne uge lancerede nye tiltag for at stoppe »de små både« – altså indvandrere, som kommer illegalt til Storbritannien fra Frankrig i gummibåde – peger den 44-årige hotelejer på et alvorligt paradoks.