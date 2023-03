Estlands centrum-højre regering er sikker på valgsejr

Det stærkt højreorienterede EKRE parti, som står til at få 15,7 procent af stemmerne, er imod, at Estland skal sende flere våben til Ukraine. Partiets forholdsvis store opbakning afspejler ifølge iagttagere tiltagende bekymring over høje energipriser og stigende leveomkostninger blandt vælgerne.

EKRE’s partileder, Martin Helme, mener, at Estland ikke skal ”forværre spændingerne yderligere” i forhold til nabolandet Rusland.

Højrefløjspartiet gik til valg på at stoppe med at sende militær hjælp til Ukraine og sige stop for modtagelse af ukrainske flygtninge.

Estland, som har 1,3 millioner indbyggere, er nabo til Rusland, og regeringen har erklæret, at den fortsat vil tage imod flygtninge fra Ukraine.