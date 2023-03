Ukrainsk efterretningschef: Rusland løber tør for våben

Budanov forudsiger videre, at Ukraine og Rusland vil komme til at udkæmpe ”et afgørende slag i dette forår, og dette slag vil blive det sidste inden krigens afslutning.”

Han kommer ikke med specifikke oplysninger, der kunne underbygge hans antagelser, og det er vigtigt at understrege, at der også udkæmpes en intens krig med propaganda. Flere militære eksperter forudsiger, at begge parter er indstillet på en langvarig krig.

Men Budanovs udtalelser går godt i tråd med meldinger fra nogle uafhængige analytikere, som siger, at russerne både mangler ammunition og organiserede og motiverede styrker.

- Rusland har mistet omkring halvdelen af dets kampvogne, det mangler artilleri i udstrakt grad, og det har ikke en produktiv base, hvor der kan fremstilles en masse nyt udstyr, siger Phillips P. O’Brien, professor i strategisk sikkerhed ved St. Andrews Universitet i Skotland.