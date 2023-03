Britiske efterretninger: Russere fik ordre til at angribe med feltspader

I rapporten omtales feltspader, der er kendt som MPL-50. Det er et redskab, som blev designet i 1869, og som ikke er ændret meget siden, hedder det.

- Nylige efterretninger tyder på, at der i stigende grad udkæmpes nærkampe i Ukraine, hedder det videre med tilføjelsen:

- Dette er formentligt et resultat af, at den russiske kommando fortsat insisterer på offensive handlinger fra et afmonteret infanteri, der får mindre støtte fra artilleriild på grund af manglende ammunition.

Der er i Rusland en hel mytologi omkring feltspadens effektivitet som våben i nærkamp, står der i rapporten, som understreger, at ”den fortsatte brug af spader understreger den brutalitet og lavteknologi”, som præger meget af krigen i Ukraine.