Vrede grækere støder sammen med politi i Athen efter togtragedie

Politi og demonstranter er stødt sammen i den græske hovedstad, Athen, i forbindelse med en protest efter en alvorlig togulykke i Grækenland tidligere på ugen.

Tusindvis af grækere er på gaden i Athen søndag for at udtrykke deres sorg og vrede over ulykken. De kræver også, at der placeres et politisk ansvar.

57 mennesker mistede livet i tirsdagens ulykke, som er den værste togulykke nogensinde i Grækenland.