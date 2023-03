Civile flygter fra Bakhmut - tænketank spår delvis retræte

Det fremgår af en opdatering fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) lørdag.

- Russiske styrker lader til at have opnået en tilstrækkelig fordel i deres positioner til at kunne foretage en manøvre mod visse dele af Bakhmut, skriver tænketanken.

ISW vurderer dog endnu ikke, at ukrainske styrker er ”blevet tvunget til at trække sig tilbage”.

- Ukrainske styrker er formentlig ved at klargøre betingelserne for en kontrolleret tilbagetrækning under fortsatte kampe ud af særligt vanskelige dele af det østlige Bakhmut, skriver ISW.

- Men det lader endnu ikke til, at ukrainske generaler har besluttet sig for at trække sig ud.

Den belejrede østukrainske by har været centrum for voldsomme kampe i mange måneder.