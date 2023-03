Græsk stationsforstander skal i retten søndag efter dødsulykke med 57 ofre

En 59-årig stationsforstander, der har indrømmet at have haft en del af ansvaret for en dødelig togulykke i Grækenland, skal i retten søndag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Stationsforstanderen skulle egentlig have været i retten lørdag, men det er blevet udskudt med et døgn. Manden risikerer at stå over for anklager om uagtsomt manddrab, hvilket potentielt kan straffes med fængsel på livstid.