Irsk regering stiller sig bag ny brexit-løsning for Nordirland

Efter mere end to års forhandlinger indgik EU og Storbritannien mandag en ny principaftale for Nordirland.

Aftalen skal nu vedtages ved en afstemning i Storbritanniens parlament.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Kontrollen med varer fra Storbritannien, der skal sælges og forbruges i Nordirland, bliver enklere. Kontrolprocessen omtales som en såkaldt green lane - en grøn bane - der gør det lettere at sende varer mellem Storbritannien og Nordirland.

* Produkter, der skal gennem Nordirland og videre til EU’s indre marked, eller som kan risikere at ende i EU, vil fortsat være underlagt samtlige EU-krav og vil blive kontrolleret.

* Det bliver nemmere for briter at rejse på tværs af Det Irske Hav med deres kæledyr. Ejeren skal underskrive en erklæring om, at dyret vil forblive i Storbritannien.

* Det bliver nemmere at sende pakker mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Det gælder blandt andet for varer, som er bestilt på nettet. For pakker, der sendes fra en privatperson til en anden, vil der slet ikke være nogen krav.

* Fødevarer, der er tilgængelige i England, Skotland og Wales, skal også være tilgængelige i Nordirland.

* Storbritannien får mulighed for at lave momssatser, der er lavere end EU’s, for visse produkter, som ikke er i risiko for at ende på EU’s indre marked.

* Medicin, der sælges i Nordirland, behøver ikke længere at leve op til EU’s regler. Storbritanniens regler vil gælde, således at de samme præparater er tilgængelige overalt i landet.

* En såkaldt Stormont-bremse indføres. Det betyder, at 30 medlemmer af det nordirske parlament, Stormont, kan bede om, at en given ny EU-lov ikke kommer til at gælde i Nordirland.

* Bremsen vil kun kunne anvendes over for EU-lovgivning, der vil få stor og permanent betydning for borgerne. Bremsen er tænkt som en sidste udvej for det nordirske parlament, hvis man skønner, at EU-lovgivningen vil få negative konsekvenser.

* Hvis bremsen tages i brug, men EU er uenige i, at betingelserne for at bruge bremsen er opfyldt, så skal et uafhængigt organ tage til stilling til sagen. Derfor vil EU-Domstolen ikke blive involveret i spørgsmålet på dette stadie.

* EU-Kommissionen understreger dog, at EU-Domstolen fortsat vil være den sidste og afgørende instans i fortolkningen af reglerne for det indre marked.

* Ifølge den britiske regering vil EU-Domstolen dog med aftalen få begrænset sin indflydelse markant.

* Den britiske regering oplyser, at ”over 1700 elementer af EU-lovgivningen er blevet fjernet, og med det EU-Domstolens fortolkning og tilsyn på områder som moms, medicin og fødevaresikkerhed - så den britiske regering kan beslutte, og britiske domstole kan fortolke”.

* Ifølge den britiske regering vil det alene være ”det minimale sæt af EU-regler - mindre end tre procent - der gælder for at bevare den privilegerede, ubegrænsede adgang for nordirske virksomheder til hele EU’s indre marked”.

* De to parter er samtidig enige om, at man så vidt muligt helt bør undgå at havne i en situation, hvor der er behov for at løse tvister om reglerne. Parterne har derfor udsendt en fælles erklæring om at løse problemer gennem dialog snarere end formelle tvistsager.

Kilder: EU-Kommissionen og den britiske regering.