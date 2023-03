Græsk premierminister: Menneskelig fejl var bag togulykke

Det fremgår ikke, hvad manden er anholdt for.

Den øverste retsmediciner på Larissas største hospital siger ifølge britiske BBC til lokale medier, at 43 personer er døde i ulykken.

Onsdag har den græske transportminister, Kostas Karamanlis, afleveret sin opsigelse.

I en udtalelse siger ministeren ifølge Reuters, at det er hans pligt at trække sig og ”det mindste han kan gøre for at ære ofrenes minde”.

Karamanlis tilføjer, at han tager ansvaret for landets ”mangeårige svigt”.

I ulykken blev passagertogets to forreste vogne smadret. Den tredje vogn - togets spisevogn - væltede over de to og brød i brand.

- Det føltes som et jordskælv, siger 22-årige Angelos.