EU vil stoppe vanvidsbilister fra at køre videre i andre lande

EU’s transportkommissær, Adina Valean, kalder forslaget logisk. Det siger hun på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

- De bilister, der kører farligt, må ikke slippe afsted med det. Hvis nogle kører så farligt, at et EU-land mener, at det er passende at fratage personen førerretten, skal den person ikke have lov til at køre rundt i andre EU-lande, siger Adina Valean.

Forslaget vil gælde for alvorlige færdselsovertrædelser som for eksempel spirituskørsel og vanvidskørsel.

Hvis en bilist forårsager et dødsfald eller alvorlige personskader, skal det også kunne føre til et mistet kørekort i hele unionen.