EU-Kommissionen vil skrotte det fysiske kørekort

Faktisk skal det klassiske plastikkort helt være fortid. Det siger EU’s transportkommissær, Adina Valean, på et pressemøde onsdag i Bruxelles.

- I en ikke så fjern fremtid vil man have sit kørekort på telefonen, og det digitale kort vil blive anerkendt i alle medlemslandene.

- Særligt for yngre generationer er det et spørgsmål om bekvemmelighed. Men det vil også lette den administrative byrde, der ligger i at udstede fysiske kort, siger Adina Valean.

Det vil også gøre det nemmere for tilflyttere til EU at få kørekortet ombyttet til et europæisk et af slagsen, fordi det hele vil foregå på nettet.