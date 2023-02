- Situationen omkring Bakhmut er ekstremt højspændt.

- På trods af markante tab har fjenden indsat sine mest trænede Wagner-angrebsgrupper for at forsøge at bryde gennem vores styrkers forsvar og omringe byen, siger han ifølge AFP.

Han henviser til Wagner-gruppen, som består af russiske lejesoldater.

Sent tirsdag aften adresserer Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, situationen i den østukrainske by.

- Intensiteten i kampene mellem de ukrainske og russiske styrker omkring den østlige by Bakhmut øges fortsat, siger Zelenskyj i en videotale.