Cykelrytter angrer kattedrab og vil donere præmiepenge

- Jeg fortryder dybt mine skamfulde handlinger.

Sådan indleder cykelrytteren Antonio Tiberi et langt indlæg på Twitter, efter at det er kommet frem, at han i juni sidste år skød og dræbte en kat med en luftriffel i San Marino.

- At skyde katten var enormt dumt og uansvarligt, og alvoren og faren indså jeg først bagefter.