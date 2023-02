Cykelrytter har fået bøde for at skyde ministers kat med luftriffel

Det skriver det italienske medie Corriere della Serra.

Antonio Tiberi har erkendt, at han i juni sidste år skød katten, da han testede sin nye riffel ved at skyde ud af et vindue i sin lejlighed. Men det kom som en overraskelse for ham, at katten døde.

Det fortalte han ifølge Corriere della Serra, da han blev afhørt ved retten i november.

- Min intention var ganske enkelt at teste våbnets skydeevne, så jeg sigtede efter et parkeringsskilt, sagde Tiberi ifølge Corriere della Serra.

- Jeg erkender også, at jeg prøvede at skyde en kat, hvilket var dumt og hensynsløst. Og til min overraskelse ramte jeg den rent faktisk. Jeg havde ingen intention om at dræbe et dyr. Faktisk var jeg overbevist om, at våbnet ikke var dødbringende, siger Tiberi.