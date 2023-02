Mere gennemsigtighed skal sikre EU-Parlamentet mod korruption

- Forslagene er selvfølgelig ikke udtømmende. Det er et første skridt. Derfra vil der være en diskussion af, hvad man yderligere kan gøre, siger S-politikeren.

Venstres Morten Løkkegaard understreger ligeledes, at der er brug for løbende at kigge på reglerne for åbenhed.

- Vi er selvsagt ikke færdige endnu. Men vi skal også passe på, at vi ikke i vores iver efter at stramme reglerne gør det umuligt at udføre vores arbejde. Vi skal ramme dem, som er korrupte, lyder det fra ham.

Formand Roberta Metsola har fået opbakning til sine forslag fra lederne af de politiske grupper i EU-Parlamentet.

Forude venter implementeringen, som Niels Fuglsang regner med vil være på plads, inden EU-politikerne går på sommerferie.

Også Nikolaj Villumsen siger, at der skal fart på.

- Vi kommer i venstrefløjsgruppen til at presse på for, at de her ting faktisk bliver gennemført, og at det går hurtigt. Vi skal sørge for, at det her ikke løber ud i sandet.