- Vi vidste, at det ikke ville blive let. At vi ville blive nødt til at lytte til hinanden og befolkningen i Nordirland, men vi vidste også, at vi kunne gøre det. For vi var opsatte på at finde en løsning, siger Ursula von der Leyen.

Hun fortæller, at de to allerede ved det første møde var enige om at de store udfordringer med krigen i Ukraine og klimaforandringer kaldte på en ny begyndelse.

- Vi har så meget til fælles. Vi kæmper for de samme værdier, og vi ønsker den bedste løsning for befolkningen i Nordirland i den situation, vi har nu, siger von der Leyen.