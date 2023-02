Storbritannien og EU har indgået ny aftale om Nordirland

Indholdet i aftalen er endnu ikke officielt bekræftet, men den ventes at indeholde lempelser i kontrollen med varer mellem Storbritannien og Nordirland. Samt muligvis også ændringer i forhold til, hvornår EU-Domstolen kan blande sig.

Begge dele har været stærke ønsker fra brexit-tilhængere i Storbritannien, som længe har kæmpet for at få ændret aftalen.

EU har dog på sin side henholdt sig til, at parterne allerede havde indgået en aftale om Nordirland som del af brexit-aftalen. EU har også lagt vægt på, at EU-Domstolen fortsat skal kunne vogte over spillereglerne for det indre marked.