27 migranter er fundet døde på strand i Italien

27 personer er fundet døde på en strand i det sydlige Italien. Det formodes, at de døde er migranter, som er omkommet efter et skibsforlis ud for Calabriens østkyst.

Det beretter flere italienske nyhedsbureauer søndag ifølge Reuters.

Kilder oplyser til det italienske medie Rai, at der skulle have været over 100 personer om bord på skibet, da det fik problemer søndag morgen.