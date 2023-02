Svensk politichefs død er meldt til arbejdstilsyn

Derudover blev det undersøgt, hvorvidt det var retmæssigt, da Löfving tildelte Linda Staaf ret til at bære våben i tjenesten.

Efter Löfvings dødsfald er sagen om mulige tjenesteforseelser mod ham blevet droppet.

Onsdag blev hovedkonklusionerne i undersøgelsen offentliggjort.

Undersøgelsen fandt, at Löfving ikke havde begået fejl, da Linda Staaf blev ansat som efterretningschef.

Det skyldes, at hun havde de rette kompetencer til stillingen.

Til gengæld fandt undersøgelsen det problematisk, at Löfving havde truffet beslutning om, hvorvidt Staaf skulle kunne bære våben i tjenesten.

Derudover slog undersøgelsen fast, at de to havde et privat forhold til hinanden. Noget, som Löfving tidligere selv havde afvist.