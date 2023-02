De første Leopard 2-kampvogne er ankommet til Ukraine

De første Leopard 2-kampvogne fra Polen er blevet leveret til Ukraine.

Det oplyser Polens forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, fredag ifølge Reuters.

Polen har lovet at sende i alt 14 af de avancerede kampvogne til nabolandet Ukraine for at styrke Ukraines position i krigen mod Rusland.

En række lande har varslet, at de vil sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Polen er det første land, der har sendt kampvognene afsted.